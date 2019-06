„Je bunter unser Bund FeG und je differenzierter unsere Theologie werden, desto mehr brauchen wir ein Medium, das uns hilft, unsere Identität zu stärken, zu bewahren oder auch zu finden. Nirgends geschieht das m. E. auf so breiter Basis und so kontinuierlich wie in CHRISTSEIN HEUTE. “

Wolfgang Kraska, Pastor i.R., Rheinstetten