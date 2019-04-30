Liebe FeG-Mitglieder, Freundinnen und Freunde, liebe Gäste!

Für ein rauschendes Fest oder eine denkwürdige Feier reserviert man sich ehrwürdige, kreative oder lebendige Räume. Auch Freie evangelische Gemeinden brauchen Orte, an denen FeG-Identität gefeiert und geprägt wird, z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen in Präsenz und digital.

So ein besonderer Ort ist auch die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE. Hier lesen Mitglieder und Gäste, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und der Glaube weiterwächst. Die Autorinnen und Autoren geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben. Hinzu kommen Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verbindende Nachrichten aus dem Bund FeG. Mit der FeG-Zeitschrift erleben Sie monatlich, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest – wo Menschen Gott und einander begegnen.

Für eine Feier oder Fest braucht es eine Einladung. Für Sie und Ihre Gemeinde haben wir attraktive Eingangsangebote zusammengestellt.

UNSERE EINLADUNG FÜR DAS MONATLICHE FEG-FEST

Für alle Mitglieder und Freunde | CHRISTSEIN HEUTE kostenlos testen. | bundes-verlag.net/christsein-heute >>

Herzlich willkommen – treten Sie ein! Lesen Sie die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE und erleben Sie jeden Monat neu mit, wo FeG sich anfühlt wie ein Fest.

Liebe Grüße und Segen aus Witten!

Foto: FeG Deutschland | NU

ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de