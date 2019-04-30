Die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE ist der Ort für ein monatliches FeG-Fest. Hier lesen Mitglieder und Gäste, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und der Glaube weiterwächst.
Die Autorinnen und Autoren geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben. Hinzu kommen Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verbindende Nachrichten aus dem Bund FeG.
Mit der FeG-Zeitschrift erleben Sie monatlich, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest – wo Menschen Gott und einander begegnen.
Herzlich willkommen – treten Sie ein! Lesen Sie die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE und erleben Sie jeden Monat neu mit, wo FeG sich anfühlt wie ein Fest.
ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | dialog@christsein-heute.de
Die Stiftung Christlicher Medien (SCM) setzt sich dafür ein, dass jedes Schulkind Zugang zu einer persönlichen Bibel bekommt. Jetzt mitmachen und Bibelpate bzw. Bibelpatin werden.
Das FeG-Bundeswerk Diakonie Bethanien vollzieht einen Generations- und Führungswechsel. Dr. Marc Deffland tritt als Vorsitzender die Nachfolge von Matthias Ruf an.
Wie können wir auch mit unserer Sprache alle mit einbeziehen? Dazu gibt Professor Arndt Schnepper von der Theologischen Hochschule Ewersbach Tipps und Hinweise.
Tim Linder ist Pastor der FeG Bochum-Ost. Seine Gemeinde arbeitet eng mit der Presse zusammen.
Wolfgang Dietrich gibt anhand von Richard Hoenen spannende Einblicke in die Entwicklung freikirchlicher Identität im Spannungsfeld von Glaube und Zeitgeschichte.
Am Set hat David Weber, Praktikant der FeG Medien und Öffentlichkeitsarbeit, eine Lektion über das Leben gelernt.
CHRISTSEIN HEUTE gibt Tipps, als Gemeinde medial nicht abzutauchen, sondern den lebendigen Umgang mit der Presse zu wagen – im Alltagsgeschäft, aber auch in Krisensituationen.
Über 3.350 Menschen Leben in Messe Erfurt Gemeinschaft und gehen konkrete Schritte im christlichen Glauben.
Beim BUJU in Erfurt können Jugendliche durch vielfältige Angebote, sich, der Welt und Gott näherkommen. Das Konzept geht auf.
Tobias Lenhard fragt, was wir eigentlich als langjährige und frische Christinnen und Christen von dem Feiertag Pfingsten erwarten.
Ulrika Walter ist überzeugt, dass das Herz nicht dement wird. Deshalb veranstaltet sie Gottesdienste für Menschen mit Demenz.
Die Stiftung Christlicher Medien (SCM) setzt sich dafür ein, dass jedes Schulkind Zugang zu einer persönlichen Bibel bekommt. Jetzt mitmachen und Bibelpate bzw. Bibelpatin werden.
Gemeinsam mit einer Partnerorganisation hilft humedica Menschen in Venezuela nach zwei Erdbeben. Die FeG Katastrophenhilfe unterstützt das Projekt.
Wie eine Gemeinde Schritt für Schritt den Beratungsprozess aus dem Praxisinstitut geht
Das FeG-Bundeswerk Diakonie Bethanien vollzieht einen Generations- und Führungswechsel. Dr. Marc Deffland tritt als Vorsitzender die Nachfolge von Matthias Ruf an.
Wie können wir auch mit unserer Sprache alle mit einbeziehen? Dazu gibt Professor Arndt Schnepper von der Theologischen Hochschule Ewersbach Tipps und Hinweise.
Nach fast einem Jahr im Amt hat Datenschutzbeauftragter Stephan Eschenbacher schon einige Erfahrungen gesammelt und möchte die FeG-Bundesgemeinschaft auf einige wichtige Themen hinweisen.
Andreas Böckler versorgt die Presse seit 25 Jahren mit Gemeindenews. Nun gibt er seine Tipps weiter.
Wolfgang Dietrich gibt anhand von Richard Hoenen spannende Einblicke in die Entwicklung freikirchlicher Identität im Spannungsfeld von Glaube und Zeitgeschichte.
Am Set hat David Weber, Praktikant der FeG Medien und Öffentlichkeitsarbeit, eine Lektion über das Leben gelernt.
CHRISTSEIN HEUTE gibt Tipps, als Gemeinde den Pressevertretern offen gegenüber zu treten. Dabei ist es wichtig, das journalistische Handwerk ein Stück weit zu verstehen.
Gebet und Beten von Jesus lernen: Christina Bode zeigt, wie vielfältig das sein kann.
Über 3.350 Menschen Leben in Messe Erfurt Gemeinschaft und gehen konkrete Schritte im christlichen Glauben.
Beim BUJU in Erfurt können Jugendliche durch vielfältige Angebote, sich, der Welt und Gott näherkommen. Das Konzept geht auf.
Über 3.350 Jugendliche feiern beim BUJU in Erfurt Glauben, Gemeinschaft und Gottesbegegnung unter dem Motto „LOVE COLLIDES“.
Gebet und Beten von Jesus lernen: Andreas Schneider zeigt, wie vielfältig das sein kann.
Ulrika Walter ist überzeugt, dass das Herz nicht dement wird. Deshalb veranstaltet sie Gottesdienste für Menschen mit Demenz.
Die Stiftung Christlicher Medien (SCM) setzt sich dafür ein, dass jedes Schulkind Zugang zu einer persönlichen Bibel bekommt. Jetzt mitmachen und Bibelpate bzw. Bibelpatin werden.
Gemeinsam mit einer Partnerorganisation hilft humedica Menschen in Venezuela nach zwei Erdbeben. Die FeG Katastrophenhilfe unterstützt das Projekt.
Wie kann das Vaterunser zum Wegweiser für unser Leben werden? Andreas Schneider gibt Tipps.
Das FeG-Bundeswerk Diakonie Bethanien vollzieht einen Generations- und Führungswechsel. Dr. Marc Deffland tritt als Vorsitzender die Nachfolge von Matthias Ruf an.
Ende April besuchte eine ukrainische Delegation ihre Partner aus dem Bund FeG in Deutschland. Jost Stahlschmidt, Leiter der FeG Katastrophenhilfe, war mit dabei.
Wie können wir auch mit unserer Sprache alle mit einbeziehen? Dazu gibt Professor Arndt Schnepper von der Theologischen Hochschule Ewersbach Tipps und Hinweise.
Tim Linder ist Pastor der FeG Bochum-Ost. Seine Gemeinde arbeitet eng mit der Presse zusammen.
Andreas Böckler versorgt die Presse seit 25 Jahren mit Gemeindenews. Nun gibt er seine Tipps weiter.
Wolfgang Dietrich gibt anhand von Richard Hoenen spannende Einblicke in die Entwicklung freikirchlicher Identität im Spannungsfeld von Glaube und Zeitgeschichte.
Am Set hat David Weber, Praktikant der FeG Medien und Öffentlichkeitsarbeit, eine Lektion über das Leben gelernt.
CHRISTSEIN HEUTE gibt Tipps, als Gemeinde den Pressevertretern offen gegenüber zu treten. Dabei ist es wichtig, das journalistische Handwerk ein Stück weit zu verstehen.
CHRISTSEIN HEUTE gibt Tipps, als Gemeinde medial nicht abzutauchen, sondern den lebendigen Umgang mit der Presse zu wagen – im Alltagsgeschäft, aber auch in Krisensituationen.
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Viele Seelsorgerinnen und Seelsorger bieten auf dem BUJU in Erfurt ein Gesprächsangebot an. Im Interview verrät Paula Bischoff, mit welchen Themen die Jugendlichen kommen und was ihnen hilft.
Beim BUJU in Erfurt können Jugendliche durch vielfältige Angebote, sich, der Welt und Gott näherkommen. Das Konzept geht auf.
Tobias Lenhard fragt, was wir eigentlich als langjährige und frische Christinnen und Christen von dem Feiertag Pfingsten erwarten.
Gebet und Beten von Jesus lernen: Andreas Schneider zeigt, wie vielfältig das sein kann.
Ulrika Walter ist überzeugt, dass das Herz nicht dement wird. Deshalb veranstaltet sie Gottesdienste für Menschen mit Demenz.
Die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE ist ein monatliches FeG-Fest, das in keiner Familie und Haushalt von Mitgliedern und Gästen fehlen darf!
In CHRISTSEIN HEUTE finden Sie aktuelle Themen und lebensnahe Geschichten rund um Freie evangelische Gemeinden, die Ihr geistliches Leben inspirieren und stärken werden.
Durch die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE erleben Sie, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie festlich Gemeinde sich anfühlen kann, wo Menschen Gott und einander begegnen.
Herzlich willkommen zum monatlichen FeG-Fest!
Liebe FeG-Mitglieder, Freundinnen und Freunde, liebe Gäste!
Für ein rauschendes Fest oder eine denkwürdige Feier reserviert man sich ehrwürdige, kreative oder lebendige Räume. Auch Freie evangelische Gemeinden brauchen Orte, an denen FeG-Identität gefeiert und geprägt wird, z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen in Präsenz und digital.
So ein besonderer Ort ist auch die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE. Hier lesen Mitglieder und Gäste, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und der Glaube weiterwächst. Die Autorinnen und Autoren geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben. Hinzu kommen Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verbindende Nachrichten aus dem Bund FeG. Mit der FeG-Zeitschrift erleben Sie monatlich, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest – wo Menschen Gott und einander begegnen.
Für eine Feier oder Fest braucht es eine Einladung. Für Sie und Ihre Gemeinde haben wir attraktive Eingangsangebote zusammengestellt.
UNSERE EINLADUNG FÜR DAS MONATLICHE FEG-FEST
Herzlich willkommen – treten Sie ein! Lesen Sie die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE und erleben Sie jeden Monat neu mit, wo FeG sich anfühlt wie ein Fest.
Liebe Grüße und Segen aus Witten!
Foto: FeG Deutschland | NU
ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de
Liebe Gemeindeleitungen, Kolleginnen und Kollegen!
Für ein rauschendes Fest oder eine denkwürdige Feier reserviert man sich ehrwürdige, kreative oder lebendige Räume. Auch Freie evangelische Gemeinden brauchen Orte, an denen FeG-Identität gefeiert und geprägt wird, z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen in Präsenz und digital.
So ein besonderer Ort ist auch die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE. Hier lesen Mitglieder und Gäste, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und der Glaube weiterwächst. Die Autorinnen und Autoren geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben. Hinzu kommen Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verbindende Nachrichten aus dem Bund FeG. Mit der FeG-Zeitschrift erleben Sie monatlich, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest – wo Menschen Gott und einander begegnen.
Für eine Feier oder Fest braucht es eine Einladung. Für Sie und Ihre Gemeinde haben wir attraktive Eingangsangebote zusammengestellt.
UNSERE EINLADUNG FÜR DAS MONATLICHE FEG-FEST
Herzlich willkommen – treten Sie ein! Lesen Sie die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE und erleben Sie jeden Monat neu mit, wo FeG sich anfühlt wie ein Fest.
Liebe Grüße und Segen aus Witten!
Foto: FeG Deutschland | NU
ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de
Liebe Gemeindeleitungen, liebe FeG-Freundinnen und Freunde!
Für ein rauschendes Fest oder eine denkwürdige Feier reserviert man sich ehrwürdige, kreative oder lebendige Räume. Auch Freie evangelische Gemeinden brauchen Orte, an denen FeG-Identität gefeiert und geprägt wird, z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen in Präsenz und digital.
So ein besonderer Ort ist auch die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE. Hier lesen Mitglieder und Gäste, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und der Glaube weiterwächst. Die Autorinnen und Autoren geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben. Hinzu kommen Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verbindende Nachrichten aus dem Bund FeG. Mit der FeG-Zeitschrift erleben Sie monatlich, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest – wo Menschen Gott und einander begegnen.
Für eine Feier oder Fest braucht es eine Einladung. Für Sie und Ihre Gemeinde haben wir attraktive Eingangsangebote zusammengestellt.
UNSERE EINLADUNG FÜR DAS MONATLICHE FEG-FEST
Herzlich willkommen – treten Sie ein! Lesen Sie die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE und erleben Sie jeden Monat neu mit, wo FeG sich anfühlt wie ein Fest.
Liebe Grüße und Segen aus Witten!
Foto: FeG Deutschland | NU
ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de
Vielen Dank, dass ihr CHRISTSEIN HEUTE aufmerksam und interessiert bezieht und lest. Gerne könnt ihr uns Rückmeldung zu Artikeln geben oder einen Leserbrief schreiben. Aus den Gemeinden nehmen wir gerne Beiträge und Anregungen entgegen. | E-Mail: dialog@christsein-heute.de
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Der Gründer Friedrich Fries
DER GÄRTNER 1962
1992 Umbenennung in Christsein Heute
Aktuelle Ausgabe der FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE
CHRISTSEIN HEUTE ist die Informations- und Kommunikationsplattform im Bund Freier evangelischer Gemeinden. Hier befinden sich einige Ideen für den CHRISTSEIN HEUTE-Gottesdienst!
CHRISTSEIN HEUTE ist das monatlich erscheinende Magazin für Mitglieder, Befreundete und Gäste von Freien evangelischen Gemeinden: Themen und Impulsen für Gemeinde, Glauben und Leben – besonders für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und Leitende.
FeG Forum ist das Informationsblatt mit Impulsen aus dem Bund FeG und den Bundeswerken. Es wird alle drei Monate kostenlos in den Gemeinden verteilt und kann hier online gelesen und heruntergeladen werden.
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