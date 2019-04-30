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CHRISTSEIN HEUTE

Die FeG-Zeitschrift

CHRISTSEIN HEUTE | FeG-Zeitschrift

Die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE ist der Ort für ein monatliches FeG-Fest. Hier lesen Mitglieder und Gäste, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und der Glaube weiterwächst.

Die Autorinnen und Autoren geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben. Hinzu kommen Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie verbindende Nachrichten aus dem Bund FeG.

Mit der FeG-Zeitschrift erleben Sie monatlich, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie Gemeinde sich anfühlen kann wie ein Fest – wo Menschen Gott und einander begegnen.

Herzlich willkommen – treten Sie ein! Lesen Sie die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE und erleben Sie jeden Monat neu mit, wo FeG sich anfühlt wie ein Fest.

ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | dialog@christsein-heute.de

Ein Mann mit rotem Haar, Bart und Brille mit blauem Rahmen lächelt in ein weißes Hemd mit blauen Punkten und einen blauen Blazer.Foto: FeG Deutschland | NU
CHRISTSEIN HEUTE | Angebote
Aktuelles Medienpaket | ZIP
Werbung schalten | Mediadaten
Foto: SCM | Stiftung Christlicher Medien
SCM | Meine erste Bibel | Projekt zum Schulstart

Die Stiftung Christlicher Medien (SCM) setzt sich dafür ein, dass jedes Schulkind Zugang zu einer persönlichen Bibel bekommt. Jetzt mitmachen und Bibelpate bzw. Bibelpatin werden.

FeG Katastrophenhilfe | Venezuela: Weiterhin Nothilfe für Betroffene

Gemeinsam mit einer Partnerorganisation hilft humedica Menschen in Venezuela nach zwei Erdbeben. Die FeG Katastrophenhilfe unterstützt das Projekt.

Beten lernen mit Jesus | CHRISTSEIN HEUTE

Wie kann das Vaterunser zum Wegweiser für unser Leben werden? Andreas Schneider gibt Tipps.

Super Stimmung und Mut machende Schritte | FeG Evangelisation

Wie eine Gemeinde Schritt für Schritt den Beratungsprozess aus dem Praxisinstitut geht

Foto: Katrin Küllenberg | Diakonie Bethanien
Diakonie Bethanien | Generationenwechsel in der Geschäftsführung

Das FeG-Bundeswerk Diakonie Bethanien vollzieht einen Generations- und Führungswechsel. Dr. Marc Deffland tritt als Vorsitzender die Nachfolge von Matthias Ruf an.

Wir können nicht anders | FeG Katastrophenhilfe im FeG-Forum

Ende April besuchte eine ukrainische Delegation ihre Partner aus dem Bund FeG in Deutschland. Jost Stahlschmidt, Leiter der FeG Katastrophenhilfe, war mit dabei.

FeG-Gottesdienst | Anrede in Gottesdiensten

Wie können wir auch mit unserer Sprache alle mit einbeziehen? Dazu gibt Professor Arndt Schnepper von der Theologischen Hochschule Ewersbach Tipps und Hinweise.

Foto: Muhammad Zaqy Al Fattah | Unsplash.com
Datenschutz im Bund FeG | FeG-Forum

Nach fast einem Jahr im Amt hat Datenschutzbeauftragter Stephan Eschenbacher schon einige Erfahrungen gesammelt und möchte die FeG-Bundesgemeinschaft auf einige wichtige Themen hinweisen.

Foto: Roman Kraft | Unsplash
CHRISTSEIN HEUTE | Journalisten sind auch nur Menschen

Tim Linder ist Pastor der FeG Bochum-Ost. Seine Gemeinde arbeitet eng mit der Presse zusammen.

Foto: Jason Yuen | Unsplash.com
CHRISTSEIN HEUTE | Ein Fenster zur Gemeinde

Andreas Böckler versorgt die Presse seit 25 Jahren mit Gemeindenews. Nun gibt er seine Tipps weiter.

Foto: Privat
GuTh | Glaube, Geschichte, Führung und Verführung

Wolfgang Dietrich gibt anhand von Richard Hoenen spannende Einblicke in die Entwicklung freikirchlicher Identität im Spannungsfeld von Glaube und Zeitgeschichte.

Foto: Ann Christin Schulze
THE | Markus Iff erfolgreich habilitiert

Dr. Markus Iff, Professor für Systematische Theologie und Ökumenik an der Theologischen Hochschule Ewersbach, hat seine Habilitation an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal erfolgreich abgeschlossen.

Foto: FeG Deutschland | Nathanael Ullmann
CHRISTSEIN HEUTE | Was hinter den Kulissen zählt

Am Set hat David Weber, Praktikant der FeG Medien und Öffentlichkeitsarbeit, eine Lektion über das Leben gelernt.

CHRISTSEIN HEUTE | Wir sind nicht der Feind!

CHRISTSEIN HEUTE gibt Tipps, als Gemeinde den Pressevertretern offen gegenüber zu treten. Dabei ist es wichtig, das journalistische Handwerk ein Stück weit zu verstehen.

CHRISTSEIN HEUTE | Tanz mit der Presse

CHRISTSEIN HEUTE gibt Tipps, als Gemeinde medial nicht abzutauchen, sondern den lebendigen Umgang mit der Presse zu wagen – im Alltagsgeschäft, aber auch in Krisensituationen.

Vielfältig beten | Teil 2 | CHRISTSEIN HEUTE

Gebet und Beten von Jesus lernen: Christina Bode zeigt, wie vielfältig das sein kann.

Foto: Taro Kataoka
LOVE COLLIDES | BUJU ruft Jugendliche zur Nachfolge auf

Über 3.350 Menschen Leben in Messe Erfurt Gemeinschaft und gehen konkrete Schritte im christlichen Glauben.

Café Seelsorge: „Wertschätzend und auf Augenhöhe“

Viele Seelsorgerinnen und Seelsorger bieten auf dem BUJU in Erfurt ein Gesprächsangebot an. Im Interview verrät Paula Bischoff, mit welchen Themen die Jugendlichen kommen und was ihnen hilft.

Foto: Taro Kataoka
BUJU 2026 | Themenwelten wagen weite Blicke

Beim BUJU in Erfurt können Jugendliche durch vielfältige Angebote, sich, der Welt und Gott näherkommen. Das Konzept geht auf.

Foto: Taro Kataoka
LOVE COLLIDES | BUJU startet mit über 3.350 Menschen

Über 3.350 Jugendliche feiern beim BUJU in Erfurt Glauben, Gemeinschaft und Gottesbegegnung unter dem Motto „LOVE COLLIDES“.

Gottes Geist erwarten | Christsein Heute

Tobias Lenhard fragt, was wir eigentlich als langjährige und frische Christinnen und Christen von dem Feiertag Pfingsten erwarten.

Vielfältig beten | Teil 1 | CHRISTSEIN HEUTE

Gebet und Beten von Jesus lernen: Andreas Schneider zeigt, wie vielfältig das sein kann.

Wie Gemeinden offen werden für Menschen mit Demenz | Christsein Heute

Ulrika Walter ist überzeugt, dass das Herz nicht dement wird. Deshalb veranstaltet sie Gottesdienste für Menschen mit Demenz.

Unvergessen | Demenz als Chance für das Evangelium | Christsein Heute

Am Umgang mit den Schwächsten zeigt sich, wie es um eine Gemeinde, Gruppe oder um die Gesellschaft bestellt ist.

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CHRISTSEIN HEUTE | Dein FeG-Fest

Die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE ist ein monatliches FeG-Fest, das in keiner Familie und Haushalt von Mitgliedern und Gästen fehlen darf!

In CHRISTSEIN HEUTE finden Sie aktuelle Themen und lebensnahe Geschichten rund um Freie evangelische Gemeinden, die Ihr geistliches Leben inspirieren und stärken werden.

  • Darin zeigen die Autorinnen und Autoren jeden Monat, was den Glauben an Jesus Christus ausmacht, wie lebendige Gemeinschaft gelebt wird und Glaube weiterwächst. Sie geben tiefgehende und missionarische Impulse für Gemeinde, Gottesdienst und das persönliche Leben.
  • Hinzu kommen erprobte Tipps und Beispiele für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde sowie verbindende Nachrichten aus FeG-Gemeinden, dem Bund FeG und den Bundeswerken.

Durch die FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE erleben Sie, was FeG ausmacht und bewegt. Und wie festlich Gemeinde sich anfühlen kann, wo Menschen Gott und einander begegnen.

Herzlich willkommen zum monatlichen FeG-Fest!

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Für ein rauschendes Fest oder eine denkwürdige Feier reserviert man sich ehrwürdige, kreative oder lebendige Räume. Auch Freie evangelische Gemeinden brauchen Orte, an denen FeG-Identität gefeiert und geprägt wird, z. B. bei gemeinsamen Veranstaltungen in Präsenz und digital.

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ARTUR WIEBE | Redaktionsleiter CHRISTSEIN HEUTE | christsein-heute.de

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    Archiv DER GÄRTNER | CHRISTSEIN HEUTE

    DER GÄRTNER | 1893 – 1991

    1893 https://link.feg.de/1893dgarchiv
    1894 https://link.feg.de/1894dgarchiv
    1895 https://link.feg.de/1895dgarchiv
    1896 https://link.feg.de/1896dgarchiv
    1897 https://link.feg.de/1897dgarchiv
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    CHRISTSEIN HEUTE | 1992 –

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    Artikel-Recherche DER GÄRTNER | CHRISTSEIN HEUTE | Metadaten

    Für die Recherche in DER GÄRTNER | CHRISTSEIN HEUTE:

    • Dies ist die Eingabemaske der Internetdatenbank (WebOPAC) der FeG Theologischen Hochschule Ewersbach
    • Unter Titel: „DER GÄRTNER“ oder „Christsein Heute“ eingeben.
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    • Eine Verlinkung zu den PDF-Ausgaben mit Sperrfrist siehe unten im Archiv
    TH-Ewersbach | Bibliothek | Online-Katalog

    Geschichte des FeG-Magazins DER GÄRTNER | CHRISTSEIN HEUTE

    Das Schwarzweißporträt zeigt einen älteren Mann mit langem Bart, der nachdenklich mit einer Hand sein Kinn stützt.

    Der Gründer Friedrich Fries

    Das Bild zeigt die Titelseite eines deutschsprachigen Gemeindeblattes namens "Der Bärtner" vom 1. Oktober 1893 mit religiösen Texten und Überschriften.

    Erstausgabe DER GÄRTNER

    Das Bild zeigt ein helles Gebäude mit einem Buchladen, vor dem ein Baum steht, mit einem Zeitungsartikel darüber.

    DER GÄRTNER 1962

    Das Bild zeigt das Cover einer Zeitschrift mit dem Titel "Christ sein heute", die ein Foto einer Menschenmenge vor einem Gebäude zeigt.

    1992 Umbenennung in Christsein Heute

    Aktuelle Ausgabe der FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE

    Die Geschichte des FeG-Magazins

    • Erstausgabe DER GÄRTNER 1. Oktober 1893 | DOWNLOAD
    • Wie kam die FeG-Zeitschrift zu ihrem Namen? | DOWNLOAD
    • 125 Jahre DER GÄRTNER | CHRISTSEIN HEUTE – Die Geschichte der Zeitschrift für Freie evangelische Gemeinden | von Hartmut Weyel | DOWNLOAD
    • Jubiläumsausgabe „Präsent sein“ 10/2018 zum DOWNLOAD
    CHRISTSEIN HEUTE | Angebote

    Ideen für einen CHRISTSEIN HEUTE-Gottesdienst

    CHRISTSEIN HEUTE ist die Informations- und Kommunikationsplattform im Bund Freier evangelischer Gemeinden. Hier befinden sich einige Ideen für den CHRISTSEIN HEUTE-Gottesdienst!

    GESCHICHTE

    • Wie kam die FeG-Zeitschrift zu ihrem Namen? | DOWNLOAD
    • 125 Jahre DER GÄRTNER | CHRISTSEIN HEUTE – Die Geschichte der Zeitschrift für Freie evangelische Gemeinden | von Hartmut Weyel | DOWNLOAD

    PREDIGT

    • „Präsent sein“ | Predigtmanuskript von Artur Wiebe | DOWNLOAD
    • „Gemeinsamkämpfer“ | Predigtgliederung von Tim Linder | DOWNLOAD

    LIEDER

    • „Danke“ – Andrea Adams-Frey: Video
    • „Du bist heilig, du bist Herr“  – Feiern & Loben 19, Text und Melodie: Per Gunnar Harling 1990 | Günter Balders 1995: Video
    • „Danke für diesen guten Morgen“ – Feiern & Loben 465

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    CHRISTSEIN HEUTE ist das monatlich erscheinende Magazin für Mitglieder, Befreundete und Gäste von Freien evangelischen Gemeinden: Themen und Impulsen für Gemeinde, Glauben und Leben – besonders für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und Leitende.

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    FeG Forum ist das Informationsblatt mit Impulsen aus dem Bund FeG und den Bundeswerken. Es wird alle drei Monate kostenlos in den Gemeinden verteilt und kann hier online gelesen und heruntergeladen werden.

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